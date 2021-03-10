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10 марта 2021, 15:00 15

Венедиктова игнорирует решение антикоррупционного суда по делу Татарова - ЦПК

10 марта 2021, 15:00 15
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Активисты заявляют, что дело заместителя Андрея Ермака фактически слили
Активисты заявляют, что дело заместителя Андрея Ермака фактически слили
Фото: из открытых источников
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Государственное бюро расследований снова не передало в Высший антикоррупционный суд (ВАС) материалы по делу заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова, который фигурирует в коррупционном деле квартир для Нацгвардии.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

Эти материалы позволят пересмотреть решение Печерского суда города Киева, которым дело Олега Татарова забрали в НАБУ и отдали его в СБУ.

При этом на прошлом заседании судьи апелляции обязали генпрокурорку Ирину Венедиктову принять меры для этого. А она ничего не сделала. Венедиктова игнорирует таким образом только законные требования ВАКС. Когда же судья Вовк из Печерского суда выносит незаконное решение, то генпрокурорка со своими подчиненными за милую душу выполняют его и забирают дело в НАБУ", - заявили в ЦПК.

Активисты добавили, что дело заместителя Андрея Ермака - Олега Татарова, фактически слили, сроки его расследования закончились, НАБУ и САП вызывающе и незаконно были отстранены от дела, также пытались устранить Высший антикоррупционный суд.

В Центре противодействия коррупции отметили, что каждый день появляются новые доказательства слива дела заместителя председателя Офиса президента.

Кстати, судьи, во время переноса заседания, написали, что в случае непредоставления материалов они будут решать, можно ли рассмотреть дело без этих материалов. Следующее заседание 18 марта в 13:00", - говорят активисты.

Напомним, 18 декабря 2020 года СМИ сообщили, что САП выписала подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову. 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали из НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела Службе безопасности Украины.

Впоследствии НАБУ сообщило о подозрении в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову. 15 января ВАКС постановил, что дело заместителя Ермака Татарова должно расследовать НАБУ.

8 февраля сообщалось, что НАБУ третий раз требует от Венедиктовой вернуть дело Татарова. В НАБУ заявляют, что Офис генпрокурора вмешивается в их деятельность.

12 февраля сообщалось, что нардеп Юрчишин подозревает Офис президента в сокрытии Олега Татарова на должности.

суд ВАКС Офис президента уголовное дело Ирина Венедиктова Олег Татаров

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