Нардеп Юрчишин підозрює Офіс президента у приховуванні Олега Татарова на посаді

Депутат просить правоохоронців найшвидше відкрити кримінальне провадження

Депутат просить правоохоронців найшвидше відкрити кримінальне провадження

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Юрчишин підозрює Офіс президента у тому, що вони приховують перебування на посаді скандального заступника керівника ОП Олега Татарова.

Як передає RegioNews, через це Юрчишин скерував до Офісу генпрокурора та ДБР заяву про кримінальне правопорушення.

Раніше Офіс Зеленського відмовчувався і не захотів відповідати на мої запитання, чи продовжує Татаров працювати в Офісі президента. Керівник апарату ОП тоді вирішив (або хтось йому підказав), що все завершиться на його беззмістовних відписках. Але тепер доведеться відповідати за свої дії перед законом", - написав Юрчишин на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що у заяві нардеп просить правоохоронців якнайшвидше відкрити кримінальне провадження щодо керівника апарату Офісу президента України Олексія Дніпрова за перешкоджання діяльності народного депутата України.

За його словами, якщо Татаров залишається заступником керівника Офісу президента і, як і раніше, відповідає за реформу правоохоронних органів, то він має можливість впливати на слідство проти нього. "Тому не дивно, що прокуратура та інші структури роблять усе можливе, щоб розвалити слідство. Це неприпустимо. І ми будемо з цим боротися", - резюмував Юрчишин.

Нагадаємо, 18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову. 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову. 15 січня ВАКС постановив, що справу заступника Єрмака Татарова має розслідувати НАБУ.

8 лютого повідомлялося, що НАБУ втретє вимагає від Венедіктової повернути справу Татарова. В НАБУ заявляють, що Офіс генпрокурора втручається у їхню діяльність.