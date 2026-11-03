10 тисяч "зеленими": НАБУ викрило схему на будівництві на Закарпатті

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НАБУ, САП та ДБР викрили забудовника та його спільника. Вони давали хабарі судді Ужгородського міськрайонного суду

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, будівельна компанія зводила багатоповерховий житловий комплекс на одній із земельних ділянок у Закарпатській області. Проте суд заборонив будівництво. Причиною був позов жителів прилеглої території.

В результаті керівник компанії разом із чоловіком власниці земельної ділянки вирішили надати судді хабар. Посередником став суддя Закарпатського апеляційного суду, з яким у них були хороші стосунки.

"Під час зустрічей в Ужгороді вони спочатку запропонували, а згодом передали судді 10 тис. доларів США. Ці кошти призначалися для судді місцевого суду за ухвалення рішення про скасування заборони", - кажуть в НАБУ.

Нагадаємо, що на Одещині до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього голови сільської ради Березівського району, якого підозрюють у службовій недбалості.