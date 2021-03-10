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10 березня 2021, 10:49 1773

До Офісу президента прийшли ветерани силових структур: скаржаться на низькі пенсії

10 березня 2021, 10:49 1773
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Учасники акції обурені, тим що співробітники органів, які виходять зараз на пенсію отримують у два-три рази більше коштів
Учасники акції обурені, тим що співробітники органів, які виходять зараз на пенсію отримують у два-три рази більше коштів
Фото: PavlovskyNews
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У Києві біля Офісу президента 10 березня зібралися пенсіонери і ветерани силових структур, які обурені низькими пенсіями.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.

Люди скаржаться на дискримінацію: співробітники органів, які виходять зараз на пенсію отримують у два-три рази більше їх. При цьому Пенсійний фонд не збирається збільшувати виплати тим, хто закінчив служити значно раніше", - йдеться в повідомленні.

Протестувальники вимагають зустрічі їхньої робочої групи з президентом Зеленським щодо вирішення проблеми.

Нагадаємо, 10 лютого у Києві відбувся марш протесту ветеранів силових структур.

Офіс президента митинг ветерани протести пенсіонери

 
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