До Офісу президента прийшли ветерани силових структур: скаржаться на низькі пенсії

Учасники акції обурені, тим що співробітники органів, які виходять зараз на пенсію отримують у два-три рази більше коштів

Учасники акції обурені, тим що співробітники органів, які виходять зараз на пенсію отримують у два-три рази більше коштів

Фото: PavlovskyNews

У Києві біля Офісу президента 10 березня зібралися пенсіонери і ветерани силових структур, які обурені низькими пенсіями.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews. Люди скаржаться на дискримінацію: співробітники органів, які виходять зараз на пенсію отримують у два-три рази більше їх. При цьому Пенсійний фонд не збирається збільшувати виплати тим, хто закінчив служити значно раніше", - йдеться в повідомленні. Протестувальники вимагають зустрічі їхньої робочої групи з президентом Зеленським щодо вирішення проблеми. Нагадаємо, 10 лютого у Києві відбувся марш протесту ветеранів силових структур.

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