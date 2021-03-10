До Офісу президента прийшли ветерани силових структур: скаржаться на низькі пенсії
Учасники акції обурені, тим що співробітники органів, які виходять зараз на пенсію отримують у два-три рази більше коштів
Учасники акції обурені, тим що співробітники органів, які виходять зараз на пенсію отримують у два-три рази більше коштів
У Києві біля Офісу президента 10 березня зібралися пенсіонери і ветерани силових структур, які обурені низькими пенсіями.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.
Люди скаржаться на дискримінацію: співробітники органів, які виходять зараз на пенсію отримують у два-три рази більше їх. При цьому Пенсійний фонд не збирається збільшувати виплати тим, хто закінчив служити значно раніше", - йдеться в повідомленні.
Протестувальники вимагають зустрічі їхньої робочої групи з президентом Зеленським щодо вирішення проблеми.
Нагадаємо, 10 лютого у Києві відбувся марш протесту ветеранів силових структур.
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
То Мукачево, дєтка: чи скористається Балога-син шансом стати "мером на віки"
"Дубиною" по Зеленському: чи зможе Коломойський розколоти у парламенті "слуг народу"