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10 березня 2021, 12:59 123

На Львівщині від покарання звільнили водія, який тричі переїхав 4-річну дитину

10 березня 2021, 12:59 123
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Водій в ході судового засідання визнав свою вину, а батьки дівчинки попросили закрити кримінальне провадження
Водій в ході судового засідання визнав свою вину, а батьки дівчинки попросили закрити кримінальне провадження
Скріншот
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На Львівщині Дрогобицький міськрайонний суд звільнив від покарання водія, який тричі наїхав на 4-річну дівчинку.

Дитина отримала численні травми, проте водій та батьки дівчинки пішли на примирення, повідомляє RegioNews з посиланням на zaxid.net.

Інцидент трапився 6 серпня 2020 року в Дрогобичі на парковці магазину на вул. Стрийській, де 4-річна дівчинка каталася на самокаті.

"У цей час 19-річний водій автомобіля Volkswagen Golf, рухаючись заднім ходом, наїхав на неї. Спершу він зачепив дитину заднім колесом, потім переїхав її переднім. Коли дівчинка вже лежала на землі, водій, не зупиняючись, ще раз переїхав її лівим переднім колесом. Унаслідок наїзду у дівчинки не виявили жодного перелому, однак вона отримала травми голови, тулуба, рук і ніг, забій печінки та легень, струс головного мозку", - повідомляє zaxid.net.

Водій в ході судового засідання визнав свою вину, а батьки дівчинки попросили закрити кримінальне провадження, оскільки він повністю відшкодував їм моральну і матеріальну шкоду.

"Враховуючи обставини, суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області Орест Крамар вирішив звільнити 19-річного водія від кримінальної відповідальності у зв`язку з його примиренням із сім’єю потерпілої, а кримінальне провадження - закрити", - йдеться в повідомленні.

Апеляцію на рішення суду родичі 4-річної дівчинки не подавали.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині авто в’їхало в будівлю, постраждали діти.

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