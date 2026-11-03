Фото: поліція

ДТП сталася 2 листопада близько 17:00 у селищі Семенівка Кременчуцького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо встановлено, що водій "ВАЗ-2107" наїхав на велосипедистку, яка рухалася попереду в попутному напрямку.

Після зіткнення 48-річний чоловік не зупинився та поїхав із місця аварії. Згодом поліцейські розшукали його та затримали. Освідування показало 2,89 проміле алкоголю.

Постраждалу госпіталізували до реанімації, однак врятувати її не вдалося. 47-річна жінка померла, не приходячи до тями.

Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює всі обставини ДТП.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада на Рівненщині автобус із 60 пасажирами зіткнувся з кіньми. Псотраждали дві людини, коні загинули на місці ДТП.