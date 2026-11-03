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03 листопада 2026, 14:19

Росіяни вдарили по Буковині двічі за ніч: що відомо про наслідки

03 листопада 2026, 14:19
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Фото: ДСНС Буковини
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У ніч на 3 листопада російські війська двічі атакували Чернівецьку область. Унаслідок ударів у двох населених пунктах Чернівецького району виникли пожежі, також зафіксовано пошкодження будівель

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

В одному з населених пунктів пошкоджена адміністративна будівля об’єкта критичної інфраструктури. Після атаки там спалахнула пожежа.

В іншому селі загорілася господарська споруда на території приватного домоволодіння. Вогонь частково знищив покрівлю, перекриття та домашні речі. Крім того, пошкоджено вікна й двері сусіднього житлового будинку.

Рятувальники ліквідували обидві пожежі.

За попередньою інформацією, внаслідок атак ніхто не постраждав.

Нагадаємо, в ніч на 3 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Вінниччина, Дніпропетровщина. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях.

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