Росіяни вдарили по Буковині двічі за ніч: що відомо про наслідки

Фото: ДСНС Буковини

У ніч на 3 листопада російські війська двічі атакували Чернівецьку область. Унаслідок ударів у двох населених пунктах Чернівецького району виникли пожежі, також зафіксовано пошкодження будівель

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

В одному з населених пунктів пошкоджена адміністративна будівля об’єкта критичної інфраструктури. Після атаки там спалахнула пожежа.

В іншому селі загорілася господарська споруда на території приватного домоволодіння. Вогонь частково знищив покрівлю, перекриття та домашні речі. Крім того, пошкоджено вікна й двері сусіднього житлового будинку.

Рятувальники ліквідували обидві пожежі.

За попередньою інформацією, внаслідок атак ніхто не постраждав.

Нагадаємо, в ніч на 3 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Вінниччина, Дніпропетровщина. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях.