Вийшов із дому й зник: на Львівщині пенсіонера знайшли у канаві

Фото: ДСНС Львівщини

На Львівщині рятувальники розшукали 80-річного чоловіка, який кілька днів тому вийшов із дому та не повернувся. Його знайшли у канаві та за допомогою спеціального спорядження підняли на поверхню

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Львівській області, передає RegioNews.

Інформацію про зникнення чоловіка 1946 року народження надійшло до рятувальників 31 жовтня о 18:20. Він вийшов із дому в селі Мервичі Львівського району та не повернувся

.Пошуки тривали кілька днів. 2 листопада о 15:46 рятувальники Львівської гірської пошуково-рятувальної групи разом із місцевою пожежною командою села Куликів та родичами знайшли чоловіка у канаві.

За допомогою альпіністського спорядження та квадроцикла його підняли на поверхню й доправили до місця, де передали медикам швидкої допомоги.

Нагадаємо, на Житомирщині пенсіонера збили прямо на дорозі. 65-річний водій Ford Focus їхав у напрямку вулиці Ціолковського в Житомирі. Там він збив пішохода, який переходив проїжджу частину. На жаль, 94-річний пішохід загинув на місці.