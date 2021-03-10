У Зеленського прийняли звернення від протестуючих ветеранів силових структур
В Офісі президента прийняли звернення з вимогами відставних силовиків. Пенсіонери і ветерани силових структур пообіцяли провести новий мітинг у квітні, якщо пенсії їм не підвищать.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.
З канцелярії голови держави вийшов представник для з'ясування проблем людей. Мітингувальники поки ще стоять біля будівлі, але вже готуються розходитися", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що наступна акція запланована на 7 квітня біля Будинку офіцерів. Ветерани розраховують, що до цього моменту їх робоча група зустрінеться з Зеленським, щоб обговорити питання підвищення їм пенсій.
Нагадаємо, у Києві біля Офісу президента 10 березня зібралися пенсіонери і ветерани силових структур, які обурені низькими пенсіями.