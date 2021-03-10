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У Зеленського прийняли звернення від протестуючих ветеранів силових структур
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10 березня 2021, 12:13 33

У Зеленського прийняли звернення від протестуючих ветеранів силових структур

10 березня 2021, 12:13 33
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Пенсіонери пообіцяли в разі ігнорування їх вимог провести в квітні новий мітинг
Пенсіонери пообіцяли в разі ігнорування їх вимог провести в квітні новий мітинг
Фото: PavlovskyNews
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В Офісі президента прийняли звернення з вимогами відставних силовиків. Пенсіонери і ветерани силових структур пообіцяли провести новий мітинг у квітні, якщо пенсії їм не підвищать.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.

З канцелярії голови держави вийшов представник для з'ясування проблем людей. Мітингувальники поки ще стоять біля будівлі, але вже готуються розходитися", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що наступна акція запланована на 7 квітня біля Будинку офіцерів. Ветерани розраховують, що до цього моменту їх робоча група зустрінеться з Зеленським, щоб обговорити питання підвищення їм пенсій.

Нагадаємо, у Києві біля Офісу президента 10 березня зібралися пенсіонери і ветерани силових структур, які обурені низькими пенсіями.

Офіс президента військові протест пенсіонери фінансова допомога

 
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