Росія атакувала аграрне підприємство на Житомирщині: 4 людей постраждали

Фото: МВС

Унаслідок російської атаки 3 листопада на Житомирську область постраждали четверо людей. Під ударом опинилося одне з аграрних підприємств регіону: там сталися руйнування та виникла пожежа

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України, передає RegioNews .​​

Рятувальники ліквідували загоряння.

Інформації про характер травм постраждалих та масштаби пошкоджень наразі не надали.

Нагадаємо, в Бучанському районі Київської області внаслідок ворожої атаки постраждала дитина. Поранення дістав 15-річний хлопець. Підліток отримав поранення лівої кисті. Його доставили до медичного закладу.