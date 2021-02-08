НАБУ втретє вимагає від Венедіктової повернути справу Татарова

В НАБУ заявляють, що Офіс генпрокурора втручається у їхню діяльність

В НАБУ заявляють, що Офіс генпрокурора втручається у їхню діяльність

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Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

В НАБУ розповіли, що спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою вже втретє офіційно повідомили Офіс генпрокурора, що кримінальну справу проти нардепа 8 скликання Максима Микитася та заступника голови Офісу президента Олега Татарова мають розслідувати детективи НАБУ.

Відтак, Національне бюро витребовує справу в ОГП. Відповідна постанова Директора НАБУ, погоджена із прокурором САП, надіслана до Офісу Генерального прокурора 8 лютого 2021 року”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що згідно із чинним законодавством, зміна статті, яку інкримінують підозрюваним, не може бути належною підставою для передачі розслідування іншому органу крім НАБУ.

Зазначене кримінальне провадження Національне бюро в законний спосіб витребовує в ОГП уже втретє. Попередні дві постанови (від 28.12.2020 та 5.01.2021) ОГП проігнорував, кожного разу з нібито нових підстав та із застосуванням різного роду маніпуляцій. Усі вони спрямовані на втручання в діяльність НАБУ як належного органу досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні та перешкоджання здійснення досудового розслідування із дотриманням правил підслідності”, - розповіли в НАБУ.

Нагадаємо, 18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову. 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову. 15 січня ВАКС постановив, що справу заступника Єрмака Татарова має розслідувати НАБУ.