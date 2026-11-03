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На Рівненщині автобус із 60 пасажирами зіткнувся з кіньми: є постраждалі
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03 листопада 2026, 08:44

На Рівненщині автобус із 60 пасажирами зіткнувся з кіньми: є постраждалі

03 листопада 2026, 08:44
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Фото: Національна поліція
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На Рівненщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса сполученням Харків – Ахен (Німеччина)

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

ДТП сталася 2 листопада близько 18:00 на трасі Київ – Чоп у Корецькій громаді.

За попередніми даними слідства, водій автобуса наїхав на двох коней, які раптово опинилися на проїжджій частині.

Унаслідок зіткнення травмувався керманич – житель Черкаської області. Медики попередньо діагностували в нього рвану рану щоки та тупу травму живота. Чоловіка госпіталізували.

Також травмувалася пасажирка – громадянка Канади 1974 року народження. Через уламки скла жінці пошкодило очі, її також доправили до лікарні.

Загалом в автобусі перебували 60 пасажирів. Решту людей пересадили на інший транспортний засіб.

Коні загинули на місці ДТП.

Слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, на Рівненщині водій Audi спричинив ДТП за участю шести авто і втік. Однак поліцейські розшукали його за місцем проживання. На водія склали три адміністративні матеріали.

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