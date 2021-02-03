Під Харковом "замінували” автобус, який віз до Києва активістів ОПЗЖ

Про замінування автобусу, в якому їхали активісти організації "Патріоти – За життя", повідомила невідома особа

Про замінування автобусу, в якому їхали активісти організації "Патріоти – За життя", повідомила невідома особа

Фото: Нацполіція

Сьогодні, 2 лютого працівники поліції близько 10:45 отримали анонімне повідомлення про те, що в автобусі “Setra”, який прямує з Харкова до Києва, знаходиться вибухівка.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, автобус зупинили на посту "Пісочин”, його перевіряли фахівці вибухотехнічного управління Нацполіції у Харківській області і слідчо-оперативна група районної поліції.

Встановлено, що в салоні автобусу знаходиться близько 20 громадян. Під час огляду транспортного засобу на місце події прибула група чоловіків, які почали спілкуватися з пасажирами автобусу. В цей час спеціалісти вибухотехнічного управління обстежували салон та багажне відділення, жодних вибухових речовин і вибухових пристроїв вони не виявили”, - йдеться в повідомленні.

В Нацполіції додали, що після проведення огляду пасажири повернулися до автобусу та попрямували до Харкова. Жодних конфліктних ситуацій або порушень громадського порядку поліцейські не зафіксували. Також правоохоронці займаються розшуком невідомої особи, яка повідомила про замінування.

Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS, активісти партії "Національний корпус" на виїзді з Харкова блокували автобус, який, за їхніми даними, везе в столицю людей на підтримку партії ОПЗЖ.

Націоналісти запідозрили пасажирів автобусу у спробі взяти участь в акції протесту проти закриття телеканалів NewsOne, 112 і ZIK у Києві.

Нагадаємо, вчора своїм Указом Президент Зеленский ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сьогодні у Зеленського називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".

Висловився і міністр культури Ткаченко про блокування трьох телеканалів: "Кейс винятковий, але вчасний".

Натомість Голова ВР Разумков не підтримав запровадження санкцій проти "медведчуківських" телеканалів. Він також прокоментував це таким чином, що покарати Козака можна було за допомогою українського законодавства.

Відреагували на подію і політичні сили. Наприклад, "Слуги" зберуть фракцію через блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne - у депутатів поки немає позиції щодо введених санкцій.

ОПЗЖ проведуть надзвичайний з'їзд партії та ініціюють процедуру імпічменту президента. В партії вважають, що Зеленський кинув виклик народу України

Мендель прокоментувала закриття телеканалів як "захист нацбезпеки України". На її думку, телеканали забули, що таке журналістські стандарти, перевірка фактів і друга точка зору.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".

Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.