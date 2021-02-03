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03 лютого 2021, 13:51 264

На Миколаєвщині затримали на одержанні хабаря начальника управління поліції

03 лютого 2021, 13:51 264
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Фото: з відкритих джерел
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У Миколаївській області правоохоронці встановили причетність начальника одного з управлінь ГУНП до незаконних оборудок. Чиновницю миколаївської поліції та її водія викрили на фінансових махінаціях.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Встановлено, що за попередньою домовленістю, окремих співробітників поліції включали до наказу на додаткове преміювання.

Після одержання коштів поліцейські "повертали" більшу частину суми. Відкати безпосередньо збирав водій та передавав їх керівниці. На передачі чергових "податків" із премій - 39 тисяч гривень - чиновницю затримали", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели невідкладні обшуки. На теперішній час 45-річну поліцейську і її 52-річного спільника затримано до обрання запобіжного заходу.

Готується оголошення їм про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Харкові ексначальника відділу поліції судитимуть за вимагання хабаря.

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