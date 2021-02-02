У Харкові знову "мінували" 4 будівлі

І знову не знайшли ні вибухівки, ні "мінера"

І знову не знайшли ні вибухівки, ні "мінера"

Фото: ГУНП в Харківській області

Поліція перевірила повідомлення про мінування кількох будівель у Київському районі Харкова.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Харківської області.

Повідомлення про те, що в чотирьох адмінбудівлях по вулиці Шевченка закладена вибухівка, надійшло на спецлінію "102" сьогодні, 2 лютого о 12:05.

За адресами виїжджала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.

Поліцейські обстежили більше 6 тисяч кв. метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали 185 осіб. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили, - повідомили в поліції.

Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Харківського районного управління поліції № 1. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Також вживаються заходи, спрямовані на встановлення особи, причетної до неправдивого повідомлення.

#поліція_Харківщини Поліція перевірила повідомлення про мінування кількох будівель у Київському районі... Posted by Поліція Харківської області on Tuesday, February 2, 2021

Як повідомлялося раніше, 27 січня у Харкові поліцейські шукали бомбу в сервісному центрі МВС.

Раніше, 22 січня у Харкові "замінували" кілька будівель в день приїзду Зеленського.

Нагадаємо, учора в Києві затримали "мінера" залізничного вокзалу. Ним виявився 32-річний уродженець Львівської області.