Под Харьковом "заминировали" автобус, который вез в Киев активистов ОПЗЖ

О заминировании автобуса, в котором ехали активисты организации "Патриоты - За жизнь", сообщил неизвестный человек

О заминировании автобуса, в котором ехали активисты организации "Патриоты - За жизнь", сообщил неизвестный человек

Фото: Нацполиция

Сегодня, 2 февраля работники полиции около 10:45 получили анонимное сообщение о том, что в автобусе "Setra", который следует из Харькова в Киев, находится взрывчатка.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает RegioNews.

По информации правоохранителей, автобус остановили на посту "Песочин", его проверяли специалисты взрывотехнического управления Нацполиции в Харьковской области и следственно-оперативная группа районной полиции.

Установлено, что в салоне автобуса находится около 20 человек. При осмотре транспортного средства на место происшествия прибыла группа мужчин, которые начали общаться с пассажирами автобуса. В это время специалисты взрывотехнического управления обследовали салон и багажное отделение, никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств они не обнаружили", - говорится в сообщении.

В Нацполиции добавили, что после проведения осмотра пассажиры вернулись в автобус и направились в Харьков. Никаких конфликтных ситуаций или нарушений общественного порядка полицейские не зафиксировали. Также правоохранители занимаются поиском неизвестного человека, который сообщил о заминировании.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS, активисты партии "Национальный корпус" на выезде из Харькова блокировали автобус, который, по их данным, везет в столицу людей в поддержку партии ОПЗЖ.

Националисты заподозрили пассажиров автобуса в попытке принять участие в акции протеста против закрытия телеканалов NewsOne, 112 и ZIK в Киеве.

Напомним, вчера своим Указом Президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Сегодня у Зеленского называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

Зато Глава ВР Разумков не поддержал введение санкций против "медведчуковских" телеканалов. Он также прокомментировал это таким образом, что наказать Козака можно было с помощью украинского законодательства.

Отреагировали на происшествие и политические силы. Например, "Слуги" соберут фракцию из-за блокировки телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne - у депутатов пока нет позиции относительно введенных санкций.

ОПЗЖ проведут чрезвычайный съезд партии и инициируют процедуру импичмента президента. В партии считают, что Зеленский бросил вызов народу Украины

Мендель прокомментировала закрытие телеканалов как "защиту нацбезопасности Украины". По ее мнению, телеканалы забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов и вторая точка зрения.

Сам Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.