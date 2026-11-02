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02 листопада 2026, 13:27

У Запоріжжі 7-місячний малюк ледь не загинув через недогляд матері

02 листопада 2026, 13:27
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Фото: Прокуратура України
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У Запоріжжі 31-річну жінку підозрюють у злісному невиконанні батьківських обов'язків. Через неналежний догляд її 7-місячний син опинився у критичному стані

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, мати тривалий час не забезпечувала дитині належного харчування, гігієни та необхідного медичного нагляду.

У червні 2026 року після анонімного звернення правоохоронці разом із соціальними службами перевірили помешкання жінки. Там виявили трьох дітей: 7-місячного хлопчика, 7-річну дівчинку та 12-річного хлопця.

Усі діти перебували в занедбаному стані, серед антисанітарії та в умовах, непридатних для проживання. Їх вилучили з родини, а немовля госпіталізували.

Завдяки своєчасній медичній допомозі загрозу життю хлопчика вдалося усунути. Наразі він тимчасово перебуває у відділенні соціальної підтримки дітей.

Матері повідомили про підозру за ст. 166 Кримінального кодексу України – злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

Нагадаємо, на Чернігівщині до суду скерували обвинувальний акт щодо 33-річної жінки та її 52-річного спільника. Їх обвинувачують у торгівлі дитиною та сексуальному насильстві над 7-річною дівчинкою.

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підозра діти Запоріжжя дитина мати антисанітарія батькіські обов'язки
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