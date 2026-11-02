Удар КАБами по Ізюму: кількість постраждалих зросла до 11, серед них – дитина

Фото: Харківська ОВА

Кількість постраждалих унаслідок російського удару керованими авіабомбами по Ізюму на Харківщині зросла до 11 людей. Серед них – 11-річний хлопчик, у якого діагностували гостру реакцію на стрес

Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, удар по місту окупанти завдали близько 9:00. Під атакою опинилася цивільна інфраструктура.

Внаслідок влучання в одну з п'ятиповерхівок зруйновано квартири з першого по третій поверхи. Також пошкоджений чотириповерховий житловий будинок.

Крім того, у місті зафіксували пошкодження щонайменше 14 приватних будинків, двох магазинів та шести автомобілів.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків російської атаки.

Нагадаємо, російські війська зранку 2 листопада атакували Ізюм Харківської області керованими авіабомбами. Було відомо, що внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще щонайменше троє отримали поранення.