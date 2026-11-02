07:46  02 листопада
Понад 900 ударів за добу: на Запоріжжі поранені четверо людей
11:19  02 листопада
У Києві п'яний чоловік влаштував стрілянину з балкона квартири
12:54  02 листопада
В Івано-Франківську з каналізаційного колодязя дістали тіло жінки
UA | RU
UA | RU
02 листопада 2026, 13:40

СБУ викрила агітаторів, які закликали ще більше атакували Україну

02 листопада 2026, 13:40
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили прокремлівських агітаторів у різних регіонах України. Вони виправдовували російську агресію та закликали до ударів по українських містах

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

На Київщині викрили чоловіка, який агітував українців скласти зброю перед РФ. Зокрема, він поширював проросійську пропаганду в російській соцмережі.

У Кропивницькому підозру отримав чоловік, який у чатах в месенджерах закликав до посилення російських обстрілів українських міст. Зокрема, він публікував коментарі у блогерів з РФ, які входять до "пулу Путіна".

У Херсоні кіберфахівці СБУ викрили місцеву жительку, яка виправдовувала тимчасову окупацію портового міста і закликала збройні угруповання РФ до нових атак на правобережжя регіону. Також вона поширювала дезінформацію про бойову роботу Сил оборони та оперативну ситуацію на фронті.

На Буковині викрили ще двох агітаторів. Вони у месенджерах виправдовували воєнні злочини росіян, а також поширювали проросійські наративи про українців.

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Україні судитимуть військового, який перейшов на бік росіян і потрапив у полон на Донеччині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ агент рф агітатори рф затримання
77 номерів для конспірації: СБУ викрила агента ФСБ у лавах ЗСУ
30 жовтня 2026, 09:56
Перевдягнулися в цивільне й автостопом їхали до Києва: СБУ затримала двох військових РФ
28 жовтня 2026, 11:03
На Харківщині викрили агента РФ, який підірвав авто воїна ЗСУ
22 жовтня 2026, 22:55
Всі новини »
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
На Рівненщині 17-річний нетверезий мотоцикліст на смерть збив 14-річну дівчину
02 листопада 2026, 17:59
Смертельні ДТП на Прикарпатті: загинули подружжя та пішохідка
02 листопада 2026, 17:45
9 років ув’язнення та конфіскація майна: ВАКС засудив експершу заступницю голови ДМС
02 листопада 2026, 17:45
Суд визначив майже 1 млн грн застави підозрюваному в замаху на теракт: прокуратура подасть апеляцію
02 листопада 2026, 17:24
На Київщині прямо посеред вулиці чоловіка пограбували
02 листопада 2026, 17:20
На Львівщині судитимуть вісьмох осіб за підробки світових брендів на майже 98 млн грн
02 листопада 2026, 16:59
На Харківщині іномарка збила підлітка на мотоциклі
02 листопада 2026, 16:55
У Нікополі через російський артилерійський обстріл поранені двоє дітей
02 листопада 2026, 16:31
Російська атака на Ізюм: 19 постраждалих, серед них двоє дітей
02 листопада 2026, 16:11
На Дніпропетровщині ексголову сільради судитимуть за збитки громаді на понад 800 тисяч гривень
02 листопада 2026, 15:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Денис Казанський
Олег Поліщук
Всі блоги »