СБУ викрила агітаторів, які закликали ще більше атакували Україну

Фото: СБУ

Правоохоронці викрили прокремлівських агітаторів у різних регіонах України. Вони виправдовували російську агресію та закликали до ударів по українських містах

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

На Київщині викрили чоловіка, який агітував українців скласти зброю перед РФ. Зокрема, він поширював проросійську пропаганду в російській соцмережі.

У Кропивницькому підозру отримав чоловік, який у чатах в месенджерах закликав до посилення російських обстрілів українських міст. Зокрема, він публікував коментарі у блогерів з РФ, які входять до "пулу Путіна".

У Херсоні кіберфахівці СБУ викрили місцеву жительку, яка виправдовувала тимчасову окупацію портового міста і закликала збройні угруповання РФ до нових атак на правобережжя регіону. Також вона поширювала дезінформацію про бойову роботу Сил оборони та оперативну ситуацію на фронті.

На Буковині викрили ще двох агітаторів. Вони у месенджерах виправдовували воєнні злочини росіян, а також поширювали проросійські наративи про українців.

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Україні судитимуть військового, який перейшов на бік росіян і потрапив у полон на Донеччині.