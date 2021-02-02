Нескоромний знову анонсує викривальну пресконференцію в Брюсселі

Раніше вона була відкладена нібито через обмежувальні заходи під час пандемії

Раніше вона була відкладена нібито через обмежувальні заходи під час пандемії

Фото з відкритих джерел

Підозрюваний у замовному вбивстві СБУшник Дмитро Нескоромний вдруге оголосив про свою прес-конференцію в Брюсселі.

.