Нескоромний знову анонсує викривальну пресконференцію в Брюсселі
Підозрюваний у замовному вбивстві СБУшник Дмитро Нескоромний вдруге оголосив про свою прес-конференцію в Брюсселі.
Про це повідомляється в Telegram-каналі, який ведеться від його імені, передає RegioNews.
...Запрошую на мою прес-конференцію в Брюссель. Вона відбудеться 10 лютого о 10-00 (центральноєвропейський час) в Science14 (https://www.science14.com), 14b, Rue de la Science, Brussels. Через карантинні обмеження деталі акредитації ЗМІ та онлайн-трансляції будуть повідомлені пізніше на офіційних сторінках приймаючої сторони, - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, 27 січня Нескоромний анонсував свою участь у прес-конференції про "вражаючі фактори корупції в Україні" в Брюсселі.
Але вже на наступний день пресконференція екс-заступника голови СБУ Нескоромного в Брюсселі була відкладена. Причиною вказують обмежувальні заходи, введені через коронавірус.
А 30 січня Нескоромного оголосили в розшук: СБУ перевіряє його щодо держзради.
Нагадаємо, 27 січня Служба безпеки України оприлюднила докази причетності колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного до організації замовного вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
Раніше в СБУ повідомили про затримання полковника Альфи, який готував вбивство керівництва СБУ. Організатор вбивства начальника управління внутрішньої безпеки СБУ запропонував $50 тисяч за вчинення злочину.
Пізніше в мережі з'явився телеграм-канал від імені СБУ-шника, нібито підозрюваного в замовленні вбивства. Автор каналу спростовує інформацію про затримання і подальшу втечу Дмитра Нескоромного. Автор повідомлення також натякнув, що він перебуває в Німеччині і обіцяє незабаром оприлюднити компромат на Баканова і Єрмака.