Справа Шеремета: суд почав вивчати письмові докази

Справу розглядають професійні судді Антонюк Марина та Оксана Голуб, і троє присяжних

Справу розглядають професійні судді Антонюк Марина та Оксана Голуб, і троє присяжних

Рixabay

Шевченківський райсуд Києва розпочав засідання з розгляду справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це йдеться в повідомленні "Укрінформу", передає RegioNews.

На засіданні присутні обвинувачені Яна Дугарь, Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко, їхні адвокати, а також представники звинувачення.

Справу розглядають професійні судді Марина Антонюк та Оксана Голуб, і троє присяжних — Наталія Глоба, Валерій Фірсов і Юрій Федоренко.

Суддя Оксана Голуб оголосила, що суд перейшов до стадії дослідження письмових матеріалів, раніше на засіданнях долучених прокурором.

Головуюча суддя також оголосила, що суд залишив без задоволення клопотання захисту Антоненка про те, щоб він сидів поруч з адвокатами. Таким чином, Антоненко знаходиться в скляному боксі під час засідання.

Нагадаємо, 29 січня апеляційний суд залишив Антоненка під вартою.