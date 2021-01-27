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27 січня 2021, 13:04 5

Нескоромний анонсував свою участь у пресконференції про "шокуючі фактори корупції в Україні" в Брюсселі

27 січня 2021, 13:04 5
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Підозрюваний у замовному вбивстві СБУшник викриє українських корупціонерів у Брюсселі
Підозрюваний у замовному вбивстві СБУшник викриє українських корупціонерів у Брюсселі
Фото з відкритих джерел
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Telegram-канал від імені СБУ-шника Дмитра Нескоромного, нібито підозрюваного в замовленні вбивства, поширив анонс пресконференції Нескоромного в пресклубі Брюсселю.

Про це повідомляє "Telegram-канал Дмитра Нескоромного", передає RegioNews.

Тема пресконференції: "Шокуючі фактори корупції в Україні: колишній високопоставлений співробітник Служби безпеки України Дмитро Нескоромний розповість про зловживання високопосадовців країни".

Подія відбудеться у вівторок, 2 лютого 2021 року, пряма трансляція з пресклубу Брюссель Європа о 10.00 ранку за центральноєвропейським часом.

Колишній перший заступник Голови Служби безпеки України (2019-2020), колишній керівник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СумДУ Дмитро Нескоромний розповість про провокацію проти нього з боку чиновників СБУ, а також сенсаційні факти корупції на найвищих рівнях влади в Україні, - йдеться в анонсі.

Раніше повідомлялося, що був затриманий полковник Альфи, який готував вбивство керівництва СБУ. Причиною конфлікту може бути "боротьба різних кланів усередині СБУ".

Згодом з'явився телеграм-канал від імені СБУ-шника, нібито підозрюваного в замовленні вбивства. Автор каналу спростовує інформацію про затримання і подальшу втечу Дмитра Нескоромного.

Пізніше у "Telegram-каналі Нескоромного" пообіцяли розповісти про зв'язки Єрмака і відкати на "Великому будівництві". Автор каналу погрожує гучними викриттями.

24 січня в Офісі президента підтвердили причетність Нескоромного до замовного вбивства начальника главку СБУ. Дмитра Нескоромного оголосили в розшук.

підозра СБУ убивство корупція
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