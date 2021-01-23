У "Telegram-каналі Нескоромного" обіцяють розповісти про зв'язки Єрмака і відкати на "Великому будівництві"

Автор каналу погрожує гучними викриттями

Автор каналу погрожує гучними викриттями

Фото PRESIDENT.GOV.UA

У Telegram-каналі від імені Дмитра Нескоромного - експершого заступника голови СБУ, який нібито підозрюється в підготовці вбивства фактичного керівника СБУ генерала Наумова, повідомляють про майбутні оприлюднення компромату на високопосадовців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал.

Автор допису натякає, що він перебуває в Німеччині і обіцяє незабаром оприлюднити компромат на Баканова та Єрмака.

Милуючись краєвидами одного німецького містечка, планую найближчими днями оприлюднити інформацію про даму серця Баканова, яка живе у Москві, за якою він тужить, і яка є інструментом шантажу з боку ФСБ. Крім того, я повідомлю про те, хто отримує відкати і "дивіденди" на "Великому будівництві", про родинні зв'язки Єрмака в Росії та справжні причини, чому був зірваний обмін полоненими, - пише автор каналу.

Як повідомлялося, сьогодні з'явився телеграм-канал від імені СБУ-шника, нібито підозрюваного в замовленні вбивства. Автор каналу спростовує інформацію про затримання і подальшу втечу Дмитра Нескоромного.

Раніше повідомлялося про затримання полковника Альфи, який готував вбивство керівництва СБУ. Причиною конфлікту може бути "боротьба різних кланів усередині СБУ".

Нагадаємо, що у своєму розслідуванні "Хід Уманським. Як Єрмак, Тимошенко і Чернишов підставили Зеленського з "Великим будівництвом" RegioNews описував, що за люди причетні до того, що відбувається з будівництвом доріг і об'єктів інфраструктури. Після чого на електронну адресу редакції прийшов лист з вимогою спростувати "недостовірну інформацію" від адвоката об'єднання "Могильницький та партнери", яке має в Україні унікальну репутацію захисників Януковича і знакових адептів "русского мира". У двох матеріалах – "Велике будівництво". Якими схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського" та "Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за незроблені дороги" - ми детально зупинилися на існуючих схемах в дорожній галузі. У статті "Новорічний подарунок Зеленському. Міністр Чернишов провалить "Велике будівництво" під ялинку" розповіли про можливі зловживання під час реалізації цієї національної програми в частині реновації соціальної інфраструктури - шкіл, дитсадків, амбулаторій, спортивних споруд. А також в статті "Кривавий бітум" Медведчука у "Великому будівництві": чому Голик і Тимошенко не помітили скандалу" розповіли про прибуття в Дніпропетровську область цистерн з російським бітумом, який використовують для потреб українського дорожнього будівництва, і про те, чому причетні до "Великого будівництва" українські топ-чиновники в цій історії з новим бітумним заробітком Медведчука немов води в рот набрали. Зрештою, у публікації "Потьомкінські дороги-2020" Тимошенка і Голика. Чому "Велике будівництво" стало провалом" ми підбили підсумки виконання національної програми у 2020 році, коли піар на "Великому будівництві" зашкалював, але привів до протилежного результату – лише до падіння рейтингу президента.

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