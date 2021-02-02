НАБУ викликає ексголову податкової Верланова на допит

Чиновнику необхідно прибути 11 лютого в бюро

Чиновнику необхідно прибути 11 лютого в бюро

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Національне антикорупційне бюро України викликає на допит колишнього очільника Державної податкової служби Сергія Верланова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Повістка про виклик Верланова Сергія Олексійовича, 06.08.1981 року народження, Вам необхідно прибути 11.02.2021 об 11 год. 00 хв., до Національного антикорупційного бюро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, для участі у допиті в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ексголові ДПС Сергію Верланову повідомлено про підозру у зловживанні владою. Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній голова Державної податкової служби України незаконно скасував податкове повідомлення-рішення на суму 2 млрд 246 млн грн.

Раніше повідомлялось, ексголова Податкової служби заявив про обшук в його квартирі.