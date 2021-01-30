Нескоромного оголосили в розшук: СБУ перевіряє його щодо держзради

Його оголосили у всеукраїнський та міждержавний розшуки

Його оголосили у всеукраїнський та міждержавний розшуки

Фото: ord-ua.com

Служба безпеки оголосила колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного у всеукраїнський та міждержавний розшуки, а також перевіряє плівки, на яких він може фігурувати, на порушення закону про державну зраду.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ в коментарі "Українській правді", пише RegioNews.

"Слідчі ГСУ СБУ оголосили Нескоромного в розшук. Його місце знаходження не встановлено. Слідчі, крім того, аналізують матеріали, опубліковані в ЗМІ, щодо наявності в діях Дмитра Нескоромного ознак вчинення злочину передбаченого статтею 111 КК України - державна зрада", - наголосили в СБУ.

Зазначається, що Нескоромного оголосили у всеукраїнський та міждержавний розшуки.

Водночас інформований співрозмовник у правоохоронних органах в коментарі виданню зауважив, що працівник Антитерористичного центру СБУ, що підозрюється у підготовці вбивства керівника одного з підрозділів Служби безпеки Юрій Расюк, погодився на угоду зі слідством.

Наголошується, що Расюк дав покази органам досудового слідства, але поки що не був допитаний у суді.

Зазначається, що разом із тим, у суді був допитаний свідок Сергій Артеменко, який за версією слідства мав стати виконавцем злочину.

За словами співрозмовника, Расюк під час допиту свідчив, що замовником в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова був Нескоромний.

Нагадаємо, в Офісі президента підтвердили причетність Нескоромного до замовного вбивства начальника главку СБУ.

27 січня Служба безпеки України оприлюднила докази причетності колишнього першого заступника глави СБУ Дмитра Нескоромного до організації замовного вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Раніше в СБУ повідомили про затримання полковника Альфи, який готував вбивство керівництва СБУ. Організатор вбивства начальника управління внутрішньої безпеки СБУ запропонував $50 тисяч за вчинення злочину.

Пізніше в мережі з'явився телеграм-канал від імені СБУ-шника, нібито підозрюваного в замовленні вбивства. Автор каналу спростовує інформацію про затримання і подальшу втечу Дмитра Нескоромного. Автор статті також натякнув, що він перебуває в Німеччині і обіцяє незабаром оприлюднити компромат на Баканова і Єрмака.