СБУ викрила інтернет-агітаторів на закликах до захоплення влади та зміни меж держкордону

Для розповсюдження інформації зловмисники створили низку профілів у соціальних мережах

Для розповсюдження інформації зловмисники створили низку профілів у соціальних мережах

Фото: СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували діяльність міжрегіональної мережі агітаторів, які поширювали через інтернет заклики до порушення територіальної цілісності України та захоплення державної влади.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Так, у районі проведення операції Об`єднаних сил, СБУ викрила мешканця Маріуполя, який розповсюджував сепаратистські публікації на персональних сторінках заборонених соцмереж. Через інтернет агітатор закликав до зміни меж державного кордону, а також популяризував незаконні збройні формування.

Йому вже повідомлено про підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

На Закарпатті кіберфахівці СБУ викрили жителя Міжгір’я, який закликав до захоплення державної влади та зміни меж держкордону через створення так званих "озброєних загонів правопорядку". Також зловмисник поширював в інтернеті дискримінаційні матеріали щодо різних національних меншин, які проживають на території країни.

У Чернігівській області оперативники завершили досудове розслідування стосовно громадянина однієї з пострадянських країн, який поширював через інтернет матеріали з пропагандою війни. До протиправної діяльності іноземець намагався залучити декількох мешканців регіону.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ст. 436 (пропаганда війни) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Херсонщині був викритий агент спецслужб РФ, який штучно провокував масові протести, в тому числі і "тарифний майдан".