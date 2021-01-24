За вбивство одного з керівників СБУ пропонували 50 тисяч доларів – слідство

Виконати "замовлення" планували кілька осіб

Виконати "замовлення" планували кілька осіб

Фото: СБУ

Про це на брифінгу повідомив начальник слідчого управління ГСУ СБУ Анатолій Буліч, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кримінальне провадження не є якимись розбірками між співробітниками СБУ, а є безпосереднім запобіганням вчиненню тяжкого злочину. У справі не йдеться про якийсь ефемерний перерозподіл сфер впливу або фінансових потоків, як пишуть у ЗМІ", - сказав Буліч.

Як відомо, СБУ затримала співробітника штабу антитерористичного центру при СБУ за підготовку вбивства на замовлення іншого співробітника СБУ - співробітника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

За словами Буліча, наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу затриманому.

Збір даних відбувався упродовж тривалого часу. Слідчі СБУ встановили, що мала місце змова кількох осіб. Ними був розроблений чіткий план скоєння злочину. Організатор для цього підшукував виконавця і запропонував за виконання зазначеного злочину $50 тисяч", - зазначив Буліч.

Нагадаємо, учора в СБУ повідомили про затриманого полковник Альфи, який готував вбивство керівництва СБУ.

Пізніше у мережі з'явився телеграм-канал від імені СБУ-шника, нібито підозрюваного в замовленні вбивства. Автор каналу спростовує інформацію про затримання і подальшу втечу Дмитра Нескоромного. Автор допису натякнув також, що він перебуває в Німеччині і обіцяє незабаром оприлюднити компромат на Баканова та Єрмака.