Нескоромный опять анонсирует разоблачительную пресс-конференцию в Брюсселе

Ранее она была отложена якобы из-за ограничительных мер во время пандемии

Ранее она была отложена якобы из-за ограничительных мер во время пандемии

Фото из открытых источников

Подозреваемый в заказном убийстве СБУшник Дмитрий Нескоромный во второй раз объявил о своей пресс-конференции в Брюсселе.

Об этом сообщается в Telegram-канале, который ведётся от его имени, передаёт RegioNews.

…Приглашаю на мою пресс-конференцию в Брюссель. Она пройдет 10 февраля в 10-00 (центральноевропейское время) в Science14 (https://www.science14.com), 14b, Rue de la Science, Brussels. Из-за карантинных ограничений детали аккредитации СМИ и онлайн-трансляции будут сообщены позже на официальных страницах принимающей стороны, - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 27 января Нескоромний анонсировал свое участие в пресс-конференции о "шокирующих факторах коррупции в Украине" в Брюсселе.

Но уже на следующий день пресс-конференция экс-заместителя главы СБУ Нескоромного в Брюсселе была отложена. Причиной указывают ограничительные меры, введенные из-за коронавируса.

А 30 января Нескоромного объявили в розыск: СБУ проверяет его относительно госизмены.

Напомним, 27 января Служба безопасности Украины обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного к организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Ранее в СБУ сообщили об задержание полковника Альфы, который готовил убийство руководства СБУ. Организатор убийства начальника управления внутренней безопасности СБУ предложил $50 тысяч за совершение преступления.

Позже в сети появился телеграм-канал от имени СБУ-шника, якобы подозреваемого в заказе убийства. Автор канала опровергает информацию о задержании и дальнейшем побеге Дмитрия Нескоромного. Автор сообщения также намекнул, что он находится в Германии и обещает вскоре обнародовать компромат на Баканова и Ермака.