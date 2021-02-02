15:07  02 февраля
Минфин подробно расписал, на что шли средства из "ковидного" фонда в 2020-м
10:46  02 февраля
НАБУ вызывает экс-главу налоговой Верланова на допрос
17:52  02 февраля
В зоне ООС за сутки четыре обстрела, погиб украинский военный
UA | RU
UA | RU
02 февраля 2021, 19:39 51

Нескоромный опять анонсирует разоблачительную пресс-конференцию в Брюсселе

02 февраля 2021, 19:39 51
Читайте також українською мовою
Ранее она была отложена якобы из-за ограничительных мер во время пандемии
Ранее она была отложена якобы из-за ограничительных мер во время пандемии
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Подозреваемый в заказном убийстве СБУшник Дмитрий Нескоромный во второй раз объявил о своей пресс-конференции в Брюсселе.

Об этом сообщается в Telegram-канале, который ведётся от его имени, передаёт RegioNews.

…Приглашаю на мою пресс-конференцию в Брюссель. Она пройдет 10 февраля в 10-00 (центральноевропейское время) в Science14 (https://www.science14.com), 14b, Rue de la Science, Brussels. Из-за карантинных ограничений детали аккредитации СМИ и онлайн-трансляции будут сообщены позже на официальных страницах принимающей стороны, - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 27 января Нескоромний анонсировал свое участие в пресс-конференции о "шокирующих факторах коррупции в Украине" в Брюсселе.

Но уже на следующий день пресс-конференция экс-заместителя главы СБУ Нескоромного в Брюсселе была отложена. Причиной указывают ограничительные меры, введенные из-за коронавируса.

А 30 января Нескоромного объявили в розыск: СБУ проверяет его относительно госизмены.

Напомним, 27 января Служба безопасности Украины обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного к организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Ранее в СБУ сообщили об задержание полковника Альфы, который готовил убийство руководства СБУ. Организатор убийства начальника управления внутренней безопасности СБУ предложил $50 тысяч за совершение преступления.

Позже в сети появился телеграм-канал от имени СБУ-шника, якобы подозреваемого в заказе убийства. Автор канала опровергает информацию о задержании и дальнейшем побеге Дмитрия Нескоромного. Автор сообщения также намекнул, что он находится в Германии и обещает вскоре обнародовать компромат на Баканова и Ермака.

СБУ убийство коррупция госизмена Дмитрий Нескромный

Дело Шеремета: суд начал изучать письменные доказательства
02 февраля 2021, 17:30
НАБУ вызывает экс-главу налоговой Верланова на допрос
02 февраля 2021, 10:46
СБУ разоблачила интернет-агитаторов на призывах к захвату власти и изменению границ страны
02 февраля 2021, 10:16
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Теплая ванна" для Филатова: мэр Днепра комфортно вошел в свою повторную каденцию
Шанс для Николаева: чем закончится "медовый месяц" мэра Сенкевича с новым руководством области
Все публикации »
Роман Шрайк
Юрий Бутусов
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua