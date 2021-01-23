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23 січня 2021, 10:50 106

Затриманий полковник Альфи, який готував вбивство керівництва СБУ, - ЗМІ

23 січня 2021, 10:50 106
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Причиною конфлікту може бути "боротьба різних кланів усередині СБУ"
Причиною конфлікту може бути "боротьба різних кланів усередині СБУ"
Фото Цензор.нет
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ЗМІ повідомили про затримання полковника Альфи СБУ Андрія Расюка, якого підозрюють у підготовці вбивства начальника Главку СБ СБУ Андрія Наумова.

Про це повідомив головний редактор видання Цензор Юрій Бутусов на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Затримали полковника Альфи СБУ Андрія Расюка, якого підозрюють у підготовці вбивства начальника Главку СБ СБУ Андрія Наумова.

Небувале подія в історії СБУ. За даними джерел Цензор.Ні в СБУ, сьогодні затриманий за підозрою в організації замовного вбивства полковник СБУ Андрій Расюк, — повідомив Бутусов.

Журналіст зазначив, що замовником вбивства є колишній заступник голови спецслужби Дмитро Нескоромный.

Бутусов повідомляє, що Нескормный з 1 липня по 8 листопада 2019-го був заступником голови СБУ, а з 8 листопада по 13 березня 2020-го був першим заступником голови СБУ-начальником Головного управління по боротьбі з корупцією СБУ.

Бутусов повідомив, що Нескоромный оголошений в розшук і йому заборонено виїзд з України.

За даними главреда Цензора, причиною конфлікту може бути "боротьба різних кланів усередині СБУ".

Полковник "Альфы" СБУ задержан по подозрению в подготовке убийства бригадного генерала СБУ начальника Главка ВБ Андрея...

Posted by Юрій Бутусов on Friday, January 22, 2021

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