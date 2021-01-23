Затриманий полковник Альфи, який готував вбивство керівництва СБУ, - ЗМІ
ЗМІ повідомили про затримання полковника Альфи СБУ Андрія Расюка, якого підозрюють у підготовці вбивства начальника Главку СБ СБУ Андрія Наумова.
Про це повідомив головний редактор видання Цензор Юрій Бутусов на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.
Затримали полковника Альфи СБУ Андрія Расюка, якого підозрюють у підготовці вбивства начальника Главку СБ СБУ Андрія Наумова.
Небувале подія в історії СБУ. За даними джерел Цензор.Ні в СБУ, сьогодні затриманий за підозрою в організації замовного вбивства полковник СБУ Андрій Расюк, — повідомив Бутусов.
Журналіст зазначив, що замовником вбивства є колишній заступник голови спецслужби Дмитро Нескоромный.
Бутусов повідомляє, що Нескормный з 1 липня по 8 листопада 2019-го був заступником голови СБУ, а з 8 листопада по 13 березня 2020-го був першим заступником голови СБУ-начальником Головного управління по боротьбі з корупцією СБУ.
Бутусов повідомив, що Нескоромный оголошений в розшук і йому заборонено виїзд з України.
За даними главреда Цензора, причиною конфлікту може бути "боротьба різних кланів усередині СБУ".
Полковник "Альфы" СБУ задержан по подозрению в подготовке убийства бригадного генерала СБУ начальника Главка ВБ Андрея...Posted by Юрій Бутусов on Friday, January 22, 2021
Як повідомлялося, вчора, в Кіровоградській області затримали агента ФСБ РФ. Затриманому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину