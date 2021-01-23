Затриманий полковник Альфи, який готував вбивство керівництва СБУ, - ЗМІ

Причиною конфлікту може бути "боротьба різних кланів усередині СБУ"

Причиною конфлікту може бути "боротьба різних кланів усередині СБУ"

Фото Цензор.нет

ЗМІ повідомили про затримання полковника Альфи СБУ Андрія Расюка, якого підозрюють у підготовці вбивства начальника Главку СБ СБУ Андрія Наумова.

Про це повідомив головний редактор видання Цензор Юрій Бутусов на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Затримали полковника Альфи СБУ Андрія Расюка, якого підозрюють у підготовці вбивства начальника Главку СБ СБУ Андрія Наумова.

Небувале подія в історії СБУ. За даними джерел Цензор.Ні в СБУ, сьогодні затриманий за підозрою в організації замовного вбивства полковник СБУ Андрій Расюк, — повідомив Бутусов.

Журналіст зазначив, що замовником вбивства є колишній заступник голови спецслужби Дмитро Нескоромный.

Бутусов повідомляє, що Нескормный з 1 липня по 8 листопада 2019-го був заступником голови СБУ, а з 8 листопада по 13 березня 2020-го був першим заступником голови СБУ-начальником Головного управління по боротьбі з корупцією СБУ.

Бутусов повідомив, що Нескоромный оголошений в розшук і йому заборонено виїзд з України.

За даними главреда Цензора, причиною конфлікту може бути "боротьба різних кланів усередині СБУ".

Полковник "Альфы" СБУ задержан по подозрению в подготовке убийства бригадного генерала СБУ начальника Главка ВБ Андрея... Posted by Юрій Бутусов on Friday, January 22, 2021

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