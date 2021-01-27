СБУ оприлюднила докази причетності Нескоромного до підготовки замовного вбивства

Зараз його розшукують для допиту і вручення підозри

Зараз його розшукують для допиту і вручення підозри

Фото: СБУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомляють, що Дмитру Нескоромному оголошено про підозру в організації цього злочину, її вручили рідним. Самого Нескоромного розшукують для допиту та мають вручити йому клопотання про обрання запобіжного заходу.

Нескромний у своєму Telegram-каналі заявив, що йому ніхто не вручив підозру, "тому що підозра вручається особисто”.

За даними СБУ, Нескоромний спільно зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком вирішили вбити Наумова.

Серед доказів, які це підтверджують, – відео та фотоматеріали, аудіозаписи розмов Ю.Расюка, Д.Нескоромного та інших осіб, під час яких, зокрема, обговорюється організація вбивства, виконавці та інші деталі", - йдеться в повідомленні.

Слідство вважає, що основним мотивом злочину став той факт, що Наумов був перешкодою для повернення Нескоромного на високу посаду в керівництві СБУ, а також виступав проти призначення окремих членів колишньої команди Нескоромного в СБУ.

Фігуранти справи розробили детальний план посягання на життя А.Наумова. Задля його виконання співробітник АТЦ Ю.Расюк упродовж жовтня 2020 – січня 2021 року підшукав виконавців злочину, забезпечив їх фінансування, організував стеження за А.Наумовим. Це також підтверджено матеріалами справи та відповідними аудіо записами”, - розповіли в СБУ.

На першому аудіозаписі Расюк з невідомою особою обговорює організацію замовного вбивства А.Наумова:

На іншому аудіозаписі - розмова, яка була записана під час зустрічі Нескоромного та Расюка, на якій обговорюється, скільки коштуватиме ця справа:

Нагадаємо, раніше в СБУ повідомили про затримання полковника Альфи, який готував вбивство керівництва СБУ. Організатор вбивства начальника управління внутрішньої безпеки СБУ запропонував $50 тисяч за вчинення злочину.

Пізніше в мережі з'явився телеграм-канал від імені СБУ-шника, нібито підозрюваного в замовленні вбивства. Автор каналу спростовує інформацію про затримання і подальшу втечу Дмитра Нескоромного. Автор статті також натякнув, що він перебуває в Німеччині і обіцяє незабаром оприлюднити компромат на Баканова і Єрмака.