Прес-конференцію екс-заступника глави СБУ Нескоромного у Брюсселі відкладено

Причиною вказують обмежувальні заходи, запроваджені через коронавірус

Причиною вказують обмежувальні заходи, запроваджені через коронавірус

Фото з відкритих джерел

Брюссельський прес-клуб відклав унаслідок обмежувальних заходів, упроваджених через пандемію коронавірусу, прес-конференцію колишнього першого заступника глави Служби безпеки України Дмитра Нескоромного, яка мала відбутися 2 лютого в столиці Бельгії.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідне оголошення про перенесення заходу розміщене на сайті прес-клубу.

Також виконавчий директор прес-клубу Лоран Бріхе (Laurent Brihay) повідомив агентству, що "унаслідок обмежувальних заходів, упроваджених місцевою владою, ми відклали всі заходи, заплановані з 1 лютого".

Заходи не скасовано, але відкладено. Ми поінформували про це організаторів, а про нову дату повідомимо додатково, - уточнив він.

Як повідомлялося, ще вчора вдень Нескоромний анонсував свою участь у пресконференції про "шокуючі фактори корупції в Україні" в Брюсселі. Підозрюваний у замовному вбивстві СБУшник збирався викрити українських корупціонерів у Брюсселі.

А згодом СБУ оприлюднила докази причетності Нескоромного до підготовки замовного вбивства. Зараз його розшукують для допиту і вручення підозри.