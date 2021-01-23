З'явився телеграм-канал від імені СБУ-шника, нібито підозрюваного в замовленні вбивства

Автор каналу спростовує інформацію про затримання і подальшу втечу Дмитра Нескоромного

Автор каналу спростовує інформацію про затримання і подальшу втечу Дмитра Нескоромного

Фото Цензор.нет, затримання Расюка

З'явився телеграм-канал від імені Дмитра Нескоромного - колишнього першого заступника голови СБУ, який нібито підозрюється в підготовці вбивства фактичного керівника СБУ генерала Наумова.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал.

Телеграм-канал ведеться від імені Дмитра Нескоромного, який нібито підозрюється в підготовці вбивства фактичного керівника СБУ генерала Наумова.

Як повідомляли ЗМІ, його вчора намагалися затримати за підозрою в підготовці вбивства фактичного керівника СБУ генерала Наумова. У той же час СБУ, підтвердивши затримання полковника спецпідрозділу "Альфа" Андрія Расюка за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, прізвища Нескоромного серед підозрюваних офіційно не називала.

Автор каналу пише, що його вчора ніхто не затримав, усе що відбувається - провокація проти нього оточення глави СБУ Баканова. І що він був змушений виїхати за кордон, оскільки знав про ці провокації і про те, що під час затримання його планують ліквідувати.

Все, що відбувається зараз – це провокація з боку оточення Баканова. Я знав про її підготовку заздалегідь. Я знав, що при затриманні мене планують ліквідувати. Тому залишив Україну. Зараз я перебуваю в Європі, - пише автор каналу, який іменує себе Дмитром Нескоромним.

Незрозуміло, чи дійсно цей телеграм-канал належить Нескромному.

Як повідомлялося, затримано полковника Альфи, який готував вбивство керівництва СБУ. Причиною конфлікту може бути "боротьба різних кланів усередині СБУ".

Сьогодні в СБУ підтвердили затримання працівника і попередження вбивства. Разом з тим, закликали керуватися офіційними джерелами інформації.