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02 лютого 2021, 12:59 281

У МОЗ хочуть вакцинувати Зеленського і Шмигаля для прикладу українцям

02 лютого 2021, 12:59 281
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Степанов впевнений, що це допоможе збільшити відсоток людей, які будуть готові вакцинуватися
Степанов впевнений, що це допоможе збільшити відсоток людей, які будуть готові вакцинуватися
Фото: МОЗ
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Міністерство охорони здоров'я може внести зміни в план вакцинації, щоб представники органів влади зробили щеплення від коронавірусу.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews з посиланням на "ТСН".

Глава МОЗ повідомив, що буде робити щеплення від коронавірусу. За його словами, готовий це зробити і президент Володимир Зеленський, щоб власним прикладом показати, що щеплення важливі та їх робити необхідно. Степанов впевнений, що це допоможе збільшити відсоток людей, які будуть готові вакцинуватися.

"Потрібно внести зміни в план вакцинації для того, щоб і президент, і прем'єр-міністр могли вакцинуватися. Тому що план не передбачає щеплення органів влади. Я думаю, що ми внесемо ці зміни, щоб підвищити довіру до вакцинації", — розповів Степанов.

Раніше повідомлялося, що в Україні хочуть в чотири етапи вакцинувати людей від COVID-19.

коронавірус Україна вакцина президент прем'єр

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