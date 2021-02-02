У МОЗ хочуть вакцинувати Зеленського і Шмигаля для прикладу українцям

Степанов впевнений, що це допоможе збільшити відсоток людей, які будуть готові вакцинуватися

Степанов впевнений, що це допоможе збільшити відсоток людей, які будуть готові вакцинуватися

Фото: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я може внести зміни в план вакцинації, щоб представники органів влади зробили щеплення від коронавірусу.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews з посиланням на "ТСН".

Глава МОЗ повідомив, що буде робити щеплення від коронавірусу. За його словами, готовий це зробити і президент Володимир Зеленський, щоб власним прикладом показати, що щеплення важливі та їх робити необхідно. Степанов впевнений, що це допоможе збільшити відсоток людей, які будуть готові вакцинуватися.

"Потрібно внести зміни в план вакцинації для того, щоб і президент, і прем'єр-міністр могли вакцинуватися. Тому що план не передбачає щеплення органів влади. Я думаю, що ми внесемо ці зміни, щоб підвищити довіру до вакцинації", — розповів Степанов.

Раніше повідомлялося, що в Україні хочуть в чотири етапи вакцинувати людей від COVID-19.