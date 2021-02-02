Уряд 3 лютого розгляне поділ України на зони карантину, - ЗМІ

Буде відповідне подання Міністерства охорони здоров'я

Буде відповідне подання Міністерства охорони здоров'я

Фото: КМУ

Кабінет міністрів завтра розгляне поділ України на зони карантину. Буде відповідне подання Міністерства охорони здоров'я.

Як пише RegioNews, про це повідомило джерело "РБК-Україна" в МОЗ.

"Завтра на засіданні Кабінету міністрів повинні розглядати постанову про поділ на зони (карантину, - ред.)", - повідомило джерело.

За словами співрозмовника, наразі експерти узгоджують остаточний поділ.

Нагадаємо, раніше в уряді не виключили повернення України до адаптивного карантину.