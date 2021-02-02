Уряд 3 лютого розгляне поділ України на зони карантину, - ЗМІ
Буде відповідне подання Міністерства охорони здоров'я
Буде відповідне подання Міністерства охорони здоров'я
Кабінет міністрів завтра розгляне поділ України на зони карантину. Буде відповідне подання Міністерства охорони здоров'я.
Як пише RegioNews, про це повідомило джерело "РБК-Україна" в МОЗ.
"Завтра на засіданні Кабінету міністрів повинні розглядати постанову про поділ на зони (карантину, - ред.)", - повідомило джерело.
За словами співрозмовника, наразі експерти узгоджують остаточний поділ.
Нагадаємо, раніше в уряді не виключили повернення України до адаптивного карантину.
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