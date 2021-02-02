Пожежа в Первомайську: затримано імовірного палія
Площа пожежі попередньо складає близько 800 квадратних метрів, жертв і постраждалих попередньо немає
Площа пожежі попередньо складає близько 800 квадратних метрів, жертв і постраждалих попередньо немає
У Миколаївській області затримали ймовірного палія торгового центру "Епіцентр". Друга людина втекла.
Як пише RegioNews, про це повідомляє місцеве видання "Новини N".
Як повідомляє видання, охорона ТЦ затримала ймовірного палія з бензином до приїзду поліції.
Видання пише, що даний торговий центр в Первомайську був відкритий 19 грудня 2020 року.
За даними рятувальників, площа пожежі попередньо складає близько 800 квадратних метрів, жертв і постраждалих попередньо немає.
До гасіння залучено 10 осіб та 2 одиниці техніки ДСНС. Додатково слідують 12 осіб і чотири одиниці техніки ДСНС.
Нагадаємо, сьогодні у Первомайську Миколаївської області спалахнула масштабна пожежа в "Епіцентрі".
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