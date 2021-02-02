Пожежа в Первомайську: затримано імовірного палія

Площа пожежі попередньо складає близько 800 квадратних метрів, жертв і постраждалих попередньо немає

Площа пожежі попередньо складає близько 800 квадратних метрів, жертв і постраждалих попередньо немає

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У Миколаївській області затримали ймовірного палія торгового центру "Епіцентр". Друга людина втекла.

Як пише RegioNews, про це повідомляє місцеве видання "Новини N".

Як повідомляє видання, охорона ТЦ затримала ймовірного палія з бензином до приїзду поліції.

Видання пише, що даний торговий центр в Первомайську був відкритий 19 грудня 2020 року.

За даними рятувальників, площа пожежі попередньо складає близько 800 квадратних метрів, жертв і постраждалих попередньо немає.

До гасіння залучено 10 осіб та 2 одиниці техніки ДСНС. Додатково слідують 12 осіб і чотири одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні у Первомайську Миколаївської області спалахнула масштабна пожежа в "Епіцентрі".