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У Первомайську рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в "Епіцентрі"
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02 лютого 2021, 14:50 77

Пожежа в Первомайську: затримано імовірного палія

02 лютого 2021, 14:50 77
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Площа пожежі попередньо складає близько 800 квадратних метрів, жертв і постраждалих попередньо немає
Площа пожежі попередньо складає близько 800 квадратних метрів, жертв і постраждалих попередньо немає
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У Миколаївській області затримали ймовірного палія торгового центру "Епіцентр". Друга людина втекла.

Як пише RegioNews, про це повідомляє місцеве видання "Новини N".

Як повідомляє видання, охорона ТЦ затримала ймовірного палія з бензином до приїзду поліції.

Видання пише, що даний торговий центр в Первомайську був відкритий 19 грудня 2020 року.

За даними рятувальників, площа пожежі попередньо складає близько 800 квадратних метрів, жертв і постраждалих попередньо немає.

До гасіння залучено 10 осіб та 2 одиниці техніки ДСНС. Додатково слідують 12 осіб і чотири одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні у Первомайську Миколаївської області спалахнула масштабна пожежа в "Епіцентрі".

Україна пожежа ДСНС Миколаїв Епіцентр

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