Фігурант кримінального розслідування Татаров був присутній на дні народження Зеленського - ЗМІ

Олег Татаров нібито продовжує працювати у повному обсязі в ОП, незважаючи на розслідування

Олег Татаров нібито продовжує працювати у повному обсязі в ОП, незважаючи на розслідування

Фото: з відкритих джерел

Під час святкування дня народження Володимира Зеленського в Офісі президента був присутній підозрюваний у корупції заступник голови ОП Олег Татаров.

Як передає RegioNews, про це Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров, учасник придушення протестів на Майдані, що виправдує напад на учасників протесту, був присутній на святкуванні дня народження президента Володимира Зеленського в Офісі президента 26 січня", - повідомив він.

За даними джерел Бутусова, Татаров продовжує в повному обсязі працювати в ОП. Він зустрічається з Зеленським, виконує його завдання і доручення.

Генпрокуратура робить усе, щоби закрити кримінальну справу НАБУ проти Татарова, і очевидно, що все це робиться за дорученням самого президента", - пише Бутусов.

"Сподіваюся, Татаров зробив досить цінний подарунок Зеленському на його день народження. І сподіваюся, що хтось подарував президентові годинник. А ми йому на пам’ять подаруємо цю прекрасну пророчу промову - про "відпускати бандитів", про "жонглювання тарифами" і багато інших нещирих слів", - додав Бутусов.

Нагадаємо, 27 січня Комітет Ради підтримав законопроєкт, який дозволить Татарову уникнути відповідальності.

Раніше повідомлялося, що у Єрмака готують терміновий законопроєкт, щоб врятувати Татарова, який може знищити антикорупційну реформу в Україні.

Також RegioNews писав, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову. 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

Також у справі Татарова призначили нових прокурорів від Офісу генерального прокурора, а не Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

28 грудня суд у справі Татарова не відбувся через неявку прокурорів, засідання перенесли. Суд мав розглянути клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову. 15 січня ВАКС постановив, що справу заступника Єрмака Татарова має розслідувати НАБУ.

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