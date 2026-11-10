Троє поранених, пошкоджені будинки й автівки: наслідки атак по Запорізькій області

Фото: Рада оборони Запорізької області

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак поранення дістали троє людей.

Російські війська здійснили 19 авіаційних ударів по Кушугуму, Одарівці, Жовтій Кручі, Блакитному, Ясній Поляні, Любимівці, Таврійському, Новорозівці, Розумівці, Гуляйпільському, Василівському, Микільському та Преображенці.

Крім того, 664 безпілотники різної модифікації, переважно FPV-дрони, атакували Запоріжжя та низку населених пунктів області.

Також зафіксовано дев'ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по Запоріжжю, Веселянці, Таврійському, Оріхову, Новопавлівці та Новоандріївці.

Ще 191 артилерійський удар припав на населені пункти Запорізької області, зокрема Степногірськ, Приморське, Оріхів, Новоданилівку, Малу Токмачку, Гуляйпільське, Верхню Терсу та інші громади.

Загалом до правоохоронців надійшло 159 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

Нагадаємо, в ніч на 10 листопада російські війська понад 20 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровської області. Цієї ночі окупанти також атакували Полтавську область. Під прицілом були енергетика та промисловість.