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10 листопада 2026, 08:54

У Кропивницькому приліт: під ударом міг опинитися "Епіцентр"

10 листопада 2026, 08:54
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Фото: місцеві Телеграм-канали
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Зранку 10 листопада російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Кропивницького. Влучання зафіксували на території однієї з торговельних мереж

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, під ударом міг опинитися "Епіцентр". На місці влучання – масштабна пожежа.

Наразі даних про можливих постраждалих та масштаби руйнувань уточнюють.

Нагадаємо, в ніч на 10 листопада РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" та 162 ударними БпЛА типу Shahed (96 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях.

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