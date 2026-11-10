На Сумщині внаслідок обстрілів загинув чоловік, ще восьмеро людей травмовані
Протягом минулої доби російські війська атакували 27 населених пунктів у чотирьох районах Сумської області. Для атак ворог застосовував керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню, міномети, артилерію та ударні безпілотники різних типів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У Миколаївській громаді внаслідок удару дрона загинув 38-річний чоловік.
У Сумській громаді постраждали шестеро людей: п'ятеро чоловіків віком від 31 до 46 років та 60-річна жінка. Пошкоджені багатоквартирний будинок та три автомобілі.
У Великописарівській громаді російський безпілотник поранив 54-річного чоловіка.
Крім того, до лікарні звернулася 15-річна дівчина, яка дістала травми 5 листопада внаслідок удару безпілотника по Глухівській громаді.
Нагадаємо, у Комишувасі Запорізької області тривають пошуково-рятувальні роботи та ідентифікація загиблих внаслідок російського авіаудару, завданого 2 листопада.