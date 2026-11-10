Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі: коли розпочнеться зустріч

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Тристоронні переговори між Україною, США та Росією в Абу-Дабі (ОАЕ) заплановані на сьогодні, 10 листопада. Зустріч має розпочатися о 09:50 за київським часом

Про це повідомляє УНН із посиланням на російське агентство ТАСС, передає RegioNews.

Переговори триватимуть два дні. Очікується, що представники трьох країн обговорять питання завершення війни Росії проти України, гарантії безпеки, деескалацію та подальші кроки до врегулювання.

Українська сторона не розраховує на суттєвий прорив під час першого раунду переговорів. Водночас певні сподівання покладає на наступну зустріч.

Нагадаємо, 10-11 листопада в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів – Абу-Дабі на робочому рівні відбудуться переговори між Україною та Росією. Сполучені Штати виступлять посередником у перемовинах.

За даними ЗМІ, українську делегацію очолив керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

Франція також долучиться до обговорень щодо завершення російсько-української війни. Париж наполягатиме на тому, щоби голос Європи був почутий, оскільки саме європейські країни найбільше безпосередньо відчувають наслідки війни.

Президент США Дональд Трамп припустив, що після завершення війни Україна залишиться вільною та незалежною державою, однак може мати "трохи іншу форму".