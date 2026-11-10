РФ атакувала чотири райони Дніпропетровщини: є пошкодження, виникла пожежа
У ніч на 10 листопада російські війська понад 20 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровської області
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджено підприємство, виникла пожежа.
У Нікопольському районі під ударами опинилися Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади.
У Вільногірській громаді Кам’янського району пошкоджена інфраструктура.
У Кривому Розі внаслідок російських ударів понівечені інфраструктура, гаражі та автомобіль.
Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, в ніч на 10 листопада російські війська атакували Полтавську область безпілотниками. Під прицілом були енергетика та промисловість.
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