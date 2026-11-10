Дмитро Монатік зізнався, чи планує виїзд із Києва

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Останнім часом чимало людей, зокрема публічних, виїхали зі столиці через постійні обстріли. Співак Дмитро Монатік відверто розповів, чи має такі плани

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами співака, він переживає за дітей. Дмитро Монатік пояснив, що під час гастролей у Запоріжжі, Дніпрі та Сумах він бачив, у яких умовах уже тривалий час живуть люди в інших містах.

За його словами, вони з дружиною дійсно обговорюють можливість змін. Проте визначитись непросто.

"Ми розмовляємо, ми думаємо, ми надіємося на щось, на якісь покращення. Я не знаю, будуть вони чи ні. У нас безліч думок. У нас постійно і суперечки з самими собою. Бо ми обожнюємо Київ. Але дітям тут надзвичайно складно. Це не для дітей. На сьогодні", – відверто зізнався артист.

Нагадаємо, раніше співачка Світлана Тарабарова вирішила вивезти дітей у більш безпечну область. Це сталось після вибухів на Київщині.