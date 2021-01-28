Фигурант уголовного расследования Татаров присутствовал на дне рождения Зеленского - СМИ

Олег Татаров якобы продолжает работать в полном объеме в ОП, несмотря на расследование

Олег Татаров якобы продолжает работать в полном объеме в ОП, несмотря на расследование

Фото: из открытых источников

Во время празднования дня рождения Владимира Зеленского в Офисе президента присутствовал подозреваемый в коррупции заместитель главы ОП Олег Татаров.

Как передает RegioNews, об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров, участник подавления протестов на Майдане, который оправдывает нападение на протестующих, присутствовал на праздновании дня рождения президента Владимира Зеленского в Офисе президента 26 января", - сообщил он.

По данным источников Бутусова, Татаров продолжает в полном объеме работать в ОП. Он встречается с Зеленским, выполняет его задания и поручения.

Генпрокуратура делает все, чтобы закрыть уголовное дело НАБУ против Татарова, и очевидно, что все это делается по поручению самого президента", - написал Бутусов.

"Надеюсь, Татаров сделал достаточно ценный подарок Зеленскому на его день рождения. И надеюсь, что кто-то подарил президенту часы. А мы ему на память подарим эту прекрасную пророческую речь - про "отпускать бандитов", о "жонглировании тарифами" и многие другие неискренние слова", - добавил Бутусов.

Напомним, 27 января Комитет Рады поддержал законопроект, который позволит Татарову избежать ответственности.

Ранее сообщалось, что у Ермака готовят срочный законопроект, чтобы спасти Татарова, который может уничтожить антикоррупционную реформу в Украине.

Также RegioNews писал, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову. 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

Также по делу Татарова назначили новых прокуроров от Офиса генерального прокурора, а не Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службе безопасности Украины.

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

28 декабря суд по делу Татарова не состоялся из-за неявки прокуроров, заседание перенесли. Суд должен был рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову. 15 января ВАКС постановил, что дело заместителя Ермака Татарова должно расследовать НАБУ.

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