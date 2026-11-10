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10 листопада 2026, 00:35

Дружина Буданова вперше розповіла про наслідки отруєння

10 листопада 2026, 00:35
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Фото з відкритих джерел
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Дружина голови Офісу президента Кирила Буданова вперше розповіла про наслідки отруєння. Вона пояснила, як відновлювалась після пережитого

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

"Ми родина офіцерів, я вам хочу сказати, що відчуття страху деформовано. Насправді, не треба брати з нас приклад, тому що це унікальні, скажімо так, такі емоції, які я не бажаю пережити ніком", - каже дружина Кирила Буданова.

За її словами, тривалий час були наслідки отруєння. Маріанна Буданова дякує лікарям, які практично повернули її до повноцінного життя.

"До сих пір, не буду вдаватися в подробиці, але нюанси є. Дякуючи саме українським лікарям, нашим спеціалістам, виходили мене і поставили на ноги, і я їм безмежно вдячна. І до сих пір ми з ними йдемо тісно по цьому життю", - каже вона.

При цьому, чи вдалось знайти винних, Маріанна не говорить, пославшись на таємницю розслідування.

Нагадаємо, восени 2023 року у ЗМІ про отруєння Маріанни Буданової, її госпіталізували. За попередньою версією, отруєння могло статися через їжу. Крім того, отруєння підтвердилося у кількох співробітників ГУР. Пізніше інцидент підтвердили безпосередньо в ГУР.

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