Дружина Буданова вперше розповіла про наслідки отруєння
Дружина голови Офісу президента Кирила Буданова вперше розповіла про наслідки отруєння. Вона пояснила, як відновлювалась після пережитого
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
"Ми родина офіцерів, я вам хочу сказати, що відчуття страху деформовано. Насправді, не треба брати з нас приклад, тому що це унікальні, скажімо так, такі емоції, які я не бажаю пережити ніком", - каже дружина Кирила Буданова.
За її словами, тривалий час були наслідки отруєння. Маріанна Буданова дякує лікарям, які практично повернули її до повноцінного життя.
"До сих пір, не буду вдаватися в подробиці, але нюанси є. Дякуючи саме українським лікарям, нашим спеціалістам, виходили мене і поставили на ноги, і я їм безмежно вдячна. І до сих пір ми з ними йдемо тісно по цьому життю", - каже вона.
При цьому, чи вдалось знайти винних, Маріанна не говорить, пославшись на таємницю розслідування.
Нагадаємо, восени 2023 року у ЗМІ про отруєння Маріанни Буданової, її госпіталізували. За попередньою версією, отруєння могло статися через їжу. Крім того, отруєння підтвердилося у кількох співробітників ГУР. Пізніше інцидент підтвердили безпосередньо в ГУР.