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10 листопада 2026, 07:49

РФ вдарила по критичній інфраструктурі Кіровоградщини: виникла пожежа

10 листопада 2026, 07:49
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Фото: ДСНС
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Російські війська атакували Кіровоградську область

Про це повідомляє голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович та пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Увечері російські війська вдарили по об'єкту критичної інфраструктури в Голованівському районі. Без світла залишилися майже 10,5 тисячі абонентів. Попередньо, постраждалих немає.

Внаслідок атаки виникла пожежа. Через постійну загрозу повторних обстрілів робота рятувальників була ускладнена. Наразі пожежу локалізували, її ліквідація триває.

Також ввечері ворожого удару зазнав і Кропивницький. Вранці місто знову опинилося під російською атакою – травмувалися двоє людей, обох госпіталізували.

Нагадаємо, в ніч на 10 листопада російські війська атакували Полтавську область безпілотниками. Під прицілом були енергетика та промисловість.

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