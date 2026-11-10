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10 листопада 2026, 08:14

РФ вночі запустила по Україні "Іскандер" та понад 150 безпілотників: є влучання на 19 локаціях

10 листопада 2026, 08:14
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 10 листопада РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" та 162 ударними БпЛА типу Shahed (96 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 07:30 сили ППО знищили або подавили 135 російських безпілотників.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, в ніч на 10 листопада російські війська атакували Полтавську область безпілотниками. Під прицілом були енергетика та промисловість.

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