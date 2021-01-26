Нацбанк застерігає українські банки від співпраці з Дубінським

Головний фінансовий регулятор попередив банки про ризики при співпраці з підсанкційними особами

Головний фінансовий регулятор попередив банки про ризики при співпраці з підсанкційними особами

Фото: із відкритих джерел

Національний банк України повідомив українські фінансові установи і банки про санкції, які були накладені Сполученими Штатами Америки проти народного депутата від “Слуги народу” Олександра Дубінського.

Про це повідомляє видання LIGA.net із посиланням на відповідний лист Нацбанку, передає RegioNews.

У зв'язку з цим звертаємо увагу на ризики, пов'язані із здійсненням фінансових операцій з особами, включеними в OFAC SDN List, і вважаємо за потрібне запропонувати фінансовим установам вжити належних заходів обережності з метою управління такими ризиками", - йдеться в тексті листа НБУ.

Під санкції потрапили 7 громадян України: депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський, колишній прокурор Костянтин Кулик, народний депутат 8 скликання Олександр Онищенко, бізнесмени Антон Симоненко, Андрій Теліженко та Петро Журавель.

Також під санкціями виявилися ТОВ "Ера Медіа", ІА "Онлі Ньюз", ТОВ "Скептик" і сайт NABULeaks, які пов'язані із народним депутатом Андрієм Деркачем.

Нагадаємо, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх запровадили проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена”.

Накладення санкцій Дубінський назвав "брудною провокацією” з боку опонентів. Згодом Дубінський відреагував на відмову фракції зібратися через санкції проти нього.

18 січня Дубінський заявив, що не буде виходити з фракції "Слуга народу” через санкції. 5 грудня 2020 року повідомлялося, що у Венедіктової відкрили справу про можливу держзраду нардепа Дубінського.

Також повідомлялось, що Зеленський буде присутній на засіданні фракції "Слуга народу". На ньому збиралися розглядати питання Дубінського і призначення Вітренко. Згодом стало відомо, що зустріч Зеленського з фракцією закінчилася.

На зустрічі Зеленський заборонив Дубінському ним прикриватися, а Дубінський відмовився від пропозиції президента вийти із фракції, щоб не підставляти "Слугу народу".

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