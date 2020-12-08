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08 грудня 2020, 15:58 174

У Венедіктової відкрили справу про можливу держзраду нардепа Дубінського

08 грудня 2020, 15:58 174
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Фото: із відкритих джерел
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Офіс Генерального прокурора порушив кримінальну справу проти народного депутата від “Слуги народу” Олександра Дубінського, а також щодо нардепа Андрія Деркача за фактом ймовірної державної зради.

Про це в Telegram повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК), передає RegioNews.

Розпочати досудове розслідування щодо ймовірного вчинення державної зради Дубінським Офіс генпрокурора зобов’язав Печерський районний суд Києва за скаргою Центру протидії корупції.

Центр протидії корупції отримав офіційне повідомлення від Офісу генерального прокурора, в якому чітко вказано, що там справу відкрили за рішенням суду”, - повідомили у ЦПК.

Справу проти Дубінського відкрили за ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Санкція статті передбачає від 12 до 15 років ув’язнення.

Представники ЦПК вважають, що Олександр Дубінський та нардеп Андрій Деркач нібито пішли проти державних інтересів України, коли звинуватили обраного президента США Джо Байдена у корупції та ініціювали створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді.

В ЦПК зазначили, що нещодавно Олександр Дубінський у своєму Telegram-каналі спростовував інформацію про відкриття справи, і надали посилання на рішення суду.

А ми тим часом нагадаємо, що Печерський райсуд за нашою скаргою зобов'язав генпрокурорку відкрити справу ще й щодо ймовірного ухилення від сплати податків і відмивання коштів Дубінським”, - зазначили в Центрі Протидії корупції.

Нагадаємо, раніше Разумков радив Дубінському відкликати закон по КСУ, журналістам вдалося сфотографувати переписку двох політиків.

Офіс генпрокурора Слуга народа кримінальна справа корупція Олександр Дубінський Ірина Венедіктова
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