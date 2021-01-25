Зустріч Зеленського з фракцією закінчилася
Він поїхав, засідання фракції продовжується
Він поїхав, засідання фракції продовжується
Президент України Володимир Зеленський вже покинув засідання фракції "Слуга народу", нардепам після цього повернули телефони.
Про це повідомила УНН заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, передає RegioNews.
Президент був, вже поїхав. Фракція триває, але уже з телефонами, - повідомила Кравчук.
Раніше передбачалося, що Зеленський буде присутній на засіданні фракції "Слуга народу" сьогодні увечері.
На ньому, ймовірно, збиралися розглядати питання Дубінського і призначення Вітренко. За попередньою інформацією, засідання фракції буде тривати до 22 години.
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