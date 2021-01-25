16:16  25 січня
Переміг Сапожко: ЦВК оголосила офіційні результати виборів мера Броварів
16:05  25 січня
У Полтаві серед "слуг народу” стався розкол, замість Іващенка головою фракції обрали Ярмолюка
18:07  25 січня
Бойовики на Донбасі 5 разів відкривали вогонь: поранено захисника України
UA | RU
UA | RU
25 січня 2021, 20:22 401

Зустріч Зеленського з фракцією закінчилася

25 січня 2021, 20:22 401
Читайте также на русском языке
Він поїхав, засідання фракції продовжується
Він поїхав, засідання фракції продовжується
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський вже покинув засідання фракції "Слуга народу", нардепам після цього повернули телефони.

Про це повідомила УНН заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, передає RegioNews.

Президент був, вже поїхав. Фракція триває, але уже з телефонами, - повідомила Кравчук.

Раніше передбачалося, що Зеленський буде присутній на засіданні фракції "Слуга народу" сьогодні увечері.

На ньому, ймовірно, збиралися розглядати питання Дубінського і призначення Вітренко. За попередньою інформацією, засідання фракції буде тривати до 22 години.

Володимир Зеленський Слуга народа засідання президент фракція
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Всі публікації »
Олександр Костенко
Борис Філатов
Кирило Сазонов
Всі блоги »