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26 січня 2021, 13:49 141

Дубінський впевнений, що його виключення з фракції призведе до розвалу політсили (ВІДЕО)

26 січня 2021, 13:49 141
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Він наполягає на особистій зустрічі з президентом
Він наполягає на особистій зустрічі з президентом
Фото: з відкритих джерел
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Народний депутат Олександр Дубінський оприлюднив відеозвернення до Володимира Зеленського за підсумками засідання фракції "Слуга народу", яке відбулось 25 січня.

Відео політик опублікував у своєму YouTube-каналі, передає RegioNews.

"Я прошу вас про особисту зустріч, без посередників, які вливають вам у вуха цю брехню, й аферистів, які працюють на свої власні кишені, а не інтереси України, для того, щоб донести свої аргументи й ще раз довести, що я готовий боротися саме за вас. Саме цим я займаюся, і саме тому жодного добровільного рішення щодо виходу із фракції партії, куди мене делегував народ, не буде", - повідомив Дубінський.

Він упевнений, що якщо рішення про виключення буде ухвалено фракцією, то "це буде рішення, яке призведе фракцію до розвалу".

Нардеп попросив про особисту зустріч із Зеленським, щоб "донести свої аргументи й довести голові держави, що він готовий боротися".

Нагадаємо, 25 січня "Слуги народу" зібралися на засідання фракції, щоб обговорити питання Дубінського та призначення Вітренка.

Як повідомлялося, США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".

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санкції Слуга народа Олександр Дубінський скандал депутати
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